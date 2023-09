Aktionswoche in Leverkusen Mit Rad, Roller oder zu Fuß zur Schule – Hauptsache ohne Auto

„Alle Wege, die in dieser Woche zu Fuß, mit dem Roller, dem Fahrrad oder dem Bus zurückgelegt werden, halten wir mithilfe von grünen Klebepunkten auf den dafür vorgesehenen ,Fußplakaten‘ in den einzelnen Klassen fest. So machen wir auf die herrschende Klima-Krise aufmerksam und setzen ein Zeichen.“ Die Woche sei ein Sinnbild für das ganze Jahr. „Ziel ist es, dass alle mithelfen, möglichst wenig CO2 in die Luft auszustoßen.“