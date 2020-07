Fan-Aktion Bayer 04 : Final-T-Shirts gegen Spende für Wildpark ausgegeben

T-Shirt-Ausgabe an der Bayarena. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die Niederlage im Pokalfinale gegen die Bayern schmerzt, und doch kann die Werkself stolz sein auf das Erreichte. Wegen des Zuschauerverbots in Berlin hatte sich der Verein etwas einfallen lassen und die Sitze im Bayer 04-Kurve mit roten und schwarzen T-Shirts mit dem Aufdruck „Finale“ geschmückt und sie über die Sitzlehnen gestreift.

In einer Fan-Aktion wurden sie am Wochenende an den Mann und die Frau gebracht.

Kostenlos, aber gegen eine kleine Spende für den Wildpark Reuschenberg und seine Tiere. Dabei lief die Ausgabe am Samstagvormittag wegen der Corona-Gefahr überwiegend als Drive-In-Aktion auf dem Parkplatz 3 an der BayArena. Fans fuhren mit dem Auto an und bekamen die T-Shirts zugereicht. Wegen des großen Andrangs wurden allerdings dann auch Fußgänger mit Mundschutz zugelassen.

Weiterhin dürfen die Fans auf einen Titel hoffen. In der Euro League geht es weiter. Zum Titelgewinn fehlen dem Team jedoch noch vier Siege. Das nächste Spiel ist gegen die Glascow Rangers am 5. oder 6. August in der BayArena.

(bu)