Stadtarchiv Leverkusen Ahnenforscher hilft Hobby-Geneologen

Wer sich für die Geschichte der eigenen Familie interessiert und vielleicht einen Stammbaum erstellen möchte, der kann sich in Leverkusen dafür professionelle Hilfe holen. An jedem ersten Mittwoch im Monat wird das Stadtarchiv für eine „Familienkundliche Sprechstunde“ geöffnet. Im Stundentakt unterstützt dann Günter Junkers die angemeldeten Teilnehmer individuell bei ihrer Suche, wertet mit ihnen Standesamtsurkunden und Kirchenbücher aus. Das macht er ehrenamtlich, so dass der Service gratis ist. Lediglich für Kopien von Urkunden fallen im Archiv Gebühren an.