Exotisches Gewächs : Die Agave in Rheindorf steht jetzt in voller Blüte

Die Agave in Rheindorf steht jetzt in voller Blüte

Rheindorf Nach fast 13 Jahren kann das exotische Gewächs in voller Pracht bestaunt werden.

Das exotische Gewächs gehört zu dem Spargelgewächsen, was man auch deutlich an ihrem Stiel in der Mitte erkennen kann. Auf Deutsch wird die Pflanze auch als „Hundertjährige Agave oder Aloe“ bezeichnet. Ihre Lebenszeit beträgt allerdings nur sechs bis zwölf Jahre, und erst am Ende ihres Pflanzenlebens fängt sie an zu blühen in Rheindorf eben jetzt.