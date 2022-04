Parkhaus-Betreiber Q-Park bessert nach : Ärger um Theater-Parkticket im Forum

Am Parkautomaten in der Forum-Tiefgarage gibt es ab sofort einen „Spartarif“. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Leverkusen-Wiesdorf Die Firma Q-Park bewirtschaftet sei Januar die Forum-Parkgarage. Dort passten seitdem für manchen Termin Theaterticket und Veranstaltungszeitraum nicht übereinander. Folge: lange Warteschlangen. Jetzt führt Q-Park laut Stadt das „Sparticket“ ein.

Von Monika Klein

Normalerweise vertritt sich das Konzertpublikum in der Pause die Beine, tauscht sich über das Gehörte aus, vielleicht mit einem Glas Sekt in der Hand. Bei der Vorstellung der Westdeutschen Sinfonia Leverkusen am vergangenen Sonntag standen stattdessen etliche vor den Kassenautomaten in der zugigen Tiefgarage Schlange, um ihre Tickets zu entwerten.

Jedenfalls alle, die so schlau waren, die Pause zu nutzen und mit dem Bezahlen nicht bis nach dem Konzert zu warten, als alle anderen an einem der vier Automaten ihr Fahrzeug auslösen wollten. Denn der pauschale Theatertarif, mit dem man sonst vorab bezahlen konnte, stand erst ab 18 Uhr zur Verfügung, als im Saal bereits die Ouvertüre gespielt wurde. Damit waren alle schon vor Geltung des Theatertarifs (vier Euro) eingefahren und mussten zusätzlich einen weiteren Euro in den Parkautomaten stecken. Diesen Ärger soll es jetzt nicht mehr geben, verspricht Markus Märtens, der in seiner Funktion als Geschäftsführer der Leverkusener Parkhausgesellschaft (LPG) nach diversen Beschwerden das Gespräch mit dem Parkhausbewirtschafter Q-Park gesucht hat.

Info 2000 Stellplätze in der Wiesdorfer City Die Firma Q-Park wurde 1998 in Maastricht gegründet und expandierte ein Jahr später von den Niederlanden nach Deutschland. Heute ist das Unternehmen hierzulande in 37 Städten mit rund 88.000 Stellplätzen vertreten. In Leverkusen betreibt Q-Park seit dem 1. Januar dieses Jahres in Wiesdorf die Tiefgaragen am Forum, unter der City C und unter den Luminaden mit insgesamt 2000 Stellplätzen.

Die Gesellschaft hat die drei Tiefgaragen Forum, City C und Luminaden zum 1. Januar übernommen, nachdem der Vertrag mit dem früheren Betreiber Apcoa ausgelaufen war. Seitdem häuften sich die Beschwerden, die meistens bei den Damen an der Forum-Information abgeladen wurden, weil unten in der Parkgarage eben kein Mitarbeiter greifbar war. Seit Montag gilt das, was er mit Q-Park vereinbart habe, versichert Märtens. Der Betreiber habe reagiert, und man habe ein gutes Preisgefüge gefunden, und zwar noch vor der Ratssitzung, in der ein entsprechender Antrag der SPD-Fraktion behandelt werden sollte.

Grundsätzlich sieht der Pachttarif vor, dass die Tarifhoheit dafür beim Pächter liegt. Ab dieser Woche hat Q-Park im Forum einen neuen „Spartarif“ eingeführt. Der gilt für fünf Stunden und kostet vier Euro. Dieser Tarif kann nun jederzeit am Kassenautomaten über die entsprechende Taste ausgewählt werden. Der Vorgang läuft wie folgt ab: Kunden ziehen bei Einfahrt in die Forum-Garage das Ticket und können (unabhängig von der Uhrzeit) sofort am Kassenautomaten den Spartarif (fünf Stunden Parken) wählen und bezahlen. Sollten sie die Zeit überziehen, müssten sie am Kassenautomaten nachzahlen.

Grundsätzlich besteht die Möglichkeit noch 50 Cent zu sparen, wenn man sich vorher über die Q-Park Webseite für den Spartarif anmeldet und dabei das Kennzeichen angibt. So wie es beispielsweise am Flughafen üblich ist. Entsprechende Lesesäulen zur Kennzeichenerkennung sind an den Einfahrten aufgestellt. Die fünf Stunden werden dann ab Einfahrt gezählt und kosten 3,50 Euro.