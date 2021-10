A1-Brückenbau in Leverkusen : Ärger um Sperr-Beschilderung am Rheinradweg

Wiesdorf/Rheindorf Die Gitterabsperrung über dem Weg nahe Rheinbrücke sei kaum zu erkennen, klagt ein RP-Leser, der einen Fastunfall an der Stelle beobachtete. Die Autobahn GmbH will eine Verbesserung der Situation prüfen.

Der Rheinradweg zwischen Wiesdorf und Rheindorf ist seit fast drei Wochen gesperrt. Denn der verläuft genau durchs Baufeld der gerade entstehenden Rheinbrücke. Weil dort nun Stahlarbeiten beginnen, musste der von Fußgängern und Radfahrern genutzte Weg am Fluss in dem Bereich gesperrt werden.

Dennoch: Vergangene Woche beobachtete ein RP-Leser diesen Vorfall: Ein Radsportler „rauschte aus nördlicher Richtung von der Wupperbrücke kommend in das Sperrgitter unterhalb der Leverkusener Brücke“. Der Leser habe dem Rennradfahrer kurz vorher noch eine Warnung zugerufen, so dass der „im letzten Moment bremsen konnte und nicht mit vollem Karacho ins Gitter krachte“, schildert der Monheimer. „Der Radfahrer blieb zum Glück unverletzt. Es würde aber an ein Wunder grenzen, wenn er der Einzige war, dem dieses Schicksal widerfährt.“ Eine deutliche Warnung kurz vor der Sperrung oder am Sperrgitter selbst gebe es nicht, kritisiert er.