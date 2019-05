Schlebuscher Waldsiedlung : Ärger um Gasleitung kocht wieder hoch

Schlebusch Anwohnerin der Waldsiedlung hat Termin bei Stadtchef. Politik fordert Verwaltung auf, mit Open Grid zu sprechen.

In der Sonderratssitzung am Montag fasste Michael Rudersdorf von der Stadt das juristische Geschehen zusammen: Beim Oberverwaltungsgericht Münster sei die Stadt mit ihrer Klage zur Verlegung des Leitungsverlaufs weiter in den Wald hinein 2017 unterlegen. Sie legte Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesverwaltungsgericht ein. Das prüfe den Fall noch. Bis eine Entscheidung getroffen ist, solle jedwede Maßnahme zum Bau der Hochdruckleitung gestoppt werden, verlangt die Politik. Die CDU beantragte, dass die Stadt bei Open Grid fordere, „das Urteil der noch anhängigen Nichtzulassungsbeschwerde... abzuwarten, und den sofortigen Stopp der vorbereitenden Arbeiten an der geplanten NETG-Hochdruck-Gasleitung im Waldgebiet östlich der Waldsiedlung, unmittelbar angrenzend an die Waldschule“. Die Union meint, dass es der Respekt vor einem gerichtlich anhängigen Verfahren gebiete, die Entscheidung des obersten Verwaltungsgerichts abzuwarten, bevor die Arbeiten aufgenommen werden, auch wenn sie nur vorbereitend seien. Rudersdorf merkte an, dass Bürger und Stadt nur auf Kulanzbasis mit Open Grid sprechen könnten. Dezernent Markus Märtens bot dies an, um ein weiteres vorbereitendes Arbeiten aufzuhalten. Der CDU-Antrag wurde beschlossen. Bernhard Marewski (CDU) bemängelte eine fehlende Transparenz bei Open Grid und ein Herunterspielen durch die Stadt, die eine Stellungnahme vorbereitet hatte, in der es etwa heißt, die Beschwerde in Leipzig habe in Bezug auf die Baumaßnahmen keine aufschiebende Wirkung. Daher könne mit dem Bau auch vor einer Gerichtsentscheidung begonnen werden. Marewski reicht dies nicht: „Ich erwarte, dass etwas Schriftliches von Open Grid bei der Stadt vorliegt, was die genau in der Waldsiedlung vorhaben.“