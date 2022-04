Zugang von der Quettinger Straße : Ärger um Fußweg zum Friedhof

Quettingen Die CDU im Bezirk II fordert mehr Sicherheit auf dem Zugang zum Friedhof von der Quettinger Straße. Der ist teils wegen eines Privatgrundstücks extrem schmal, zudem steil. Es fehlt ein Geländer, moniert die Union. Die Stadt reagiert.

Wer zum Friedhof Quettingen will, muss von der Quettinger Straße in den Holzer Weg abbiegen und dort dann noch einmal links in den Weg zum Eingang der Anlage. Die Bezirksvertretung II hat im Herbst einem Antrag der CDU folgend beschlossen: „Die Verwaltung prüft, ob der Zugang zum Friedhof Quettingen von der Quettinger Straße aus wieder nutzbar gemacht werden kann. Dabei soll auch geprüft werden, ob dieser Zugang fußläufig sicherer gemacht werden kann.“