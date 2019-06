ÖPNV-Ausbau in Leverkusen : Ärger um die Buslinie 253

ÖPNV-Ausbau in Leverkusen

Rüdiger Scholz will eine verbesserte Linie 253. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Die Stadt investiert 1,2 Millionen Euro in den Ausbau des ÖPNV. Das reicht der CDU jedoch nicht. Sie fordert eine bessere Anbindung für Rheindorf und Hitdorf.

Die Stadt lässt es sich was kosten, um mehr Bürger dazu zu bewegen, künftig das eigene Auto in der Garage zu lassen und mehr Wege mit dem Bus zurückzulegen. Mit 1,2 Millionen Euro soll der ÖPNV, sprich die Wupsi, attraktiver gemacht werde. Nach den Sommerferien soll das dichtere Liniennetz bereits gelten.

Seine Fraktion habe dafür gekämpft, erinnerte der Landtagsabgeordnete und CDU-Mann Rüdiger Scholz in der Sitzung der Bezirksvertretung I. Allerdings würden die Rheindorfer und Hitdorfer Bürger darin nicht genügend berücksichtigt. Wenn die nämlich am Wochenende nach Opladen und zurück fahren wollen, müssen sie mitunter lange auf den Bus der Linie 253 warten, der über die Solinger Straße nur stündlich verkehrt. Und daran wird sich auch so schnell nichts ändern.