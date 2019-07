Bürgermonitor : Ärger am Stöckenbergsee

Hitdorf Die Stadt will mit der Polizei gegen Falschparker und illegale Badegäste vorgehen.

(cebu) Bei der Hitze der vergangenen Wochen haben die Menschen nur noch eines gesucht: Abkühlung. Und das auch an Orten, an denen es eigentlich verboten ist. Das berichtet Herbert Schmidt. Er ärgert sich, dass viele Menschen den Stöckenbergsee zum Schwimmen und Feiern nutzen, obwohl es Alternativen gebe. „Im Stadtgebiet Leverkusens gibt es mit dem Silbersee und der sogenannten Blauen Donau in Hitdorf zwei ausgewiesene Badeseen“, schreibt Schmidt. „Direkt neben der ,Blauen Donau’ gibt es den Stöckenbergsee, ein ausgewiesenes Trinkwasserschutzgebiet, Vogelschutzgebiet und Schutzgebiet für Fischlaich.“

„Diese Situation scheint schon länger zu bestehen was an den zahlreichen ausgetretenen Trampelpfaden zum Ufer des Sees zu erkennen ist. Die Schilder, die auf das Nutzungsverbot hinweisen, sind längst hinter Buschwerk verschwunden oder kaum noch lesbar“, schreibt Schmidt in einer Anfrage an die Stadt.