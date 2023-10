100.000ster Fahrgast fürs London-Taxi in Leverkusen “Efi“ bekommt eine neue App

London-Taxen in der Stadt lassen kaum noch jemanden irritiert aufblicken. Seit zehn Monaten rollen die Autos mit der Formensprache der berühmten Londoner Taxis durch Leverkusen und gehören mittlerweile ganz einfach zum Stadtbild. Für Fans von „Efi“, so heißt das On-Demand-Angebot im London-Taxi der Wupsi, gibt es am 1. November allerdings eine Umstellung. „Efi“ fährt mit neuer App. „Die bisherige App wird zum 31. Oktober eingestellt“, sagt Sprecherin Kristin Menzel. „,Efi 2.0“ wird voraussichtlich noch in dieser Woche in den App-Stores zur Verfügung stehen.“