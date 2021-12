Es gilt an beiden Tagen die 2G-Regel : Adventsmarkt mit Dudelsack und Clan-Bier in Schlebusch

Und wenn das fünfte Lichtlein brennt? Was es mit dem fünfkerzigen irischen Adventskranz auf sich hat, erfahren Besucher des Adventsmarkts in Schlebusch. Foto: Irlandfreunde Leverkusen

Leverkusen-Schlebusch Vor dem Marktbesuch steht der Besuch der Kontrollstation: Adventsmarktbesucher sollen am Wochenende zunächst mit Impf- oder Genesenennachweis einchecken und ein Bändchen fürs Handgelenk erhalten, dann geht’s ab auf den irisch angehauchten Vorweihnachtsmarkt.

Es wird irisch auf dem 43. Schlebuscher Adventsmarkt am kommenden Wochenende, 4. und 5. Dezember: Musikalisch mit Dudelsäcken und irischen Liedern verschiedener Bands, geschmacklich mit Irish Coffee und Clan Bier, das die Irlandfreunde Leverkusen selbst gebraut haben, und kulturell mit einem Adventskranz , der fünf statt vier Kerzen hat. Am Samstag gibt es zusätzlich den wöchentlichen Bauernmarkt, der Sonntag ist verkaufsoffen von 13 Uhr bis 18 Uhr.

Eröffnet wird der Adventsmarkt am Samstag um 11 Uhr mit einer „fulminanten Musikparade“ von den Irlandfreunden die schon beim Martinsmarkt in Schlebusch Mitte November „ihre Lebensfreude“ teilten, wie Susanne Schaller von der Werbe- und Fördergemeinschaft berichtet.

Männer in Kilten, das ist was für die Optik . Aber auch Marktangebote sollen die Blicke auf sich ziehen. Aufgebaut werden unter andrem Kunsthandwerkstände, und bei der evangelischen Jugend können Kinder und Erwachsene Glühwein oder Apfelpunsch trinken. Glühwein gibt es auch bei der Karnevalsgesellschaft Grün-Weiß und die Pfadfinder aus Schlebusch verkaufen Weihnachtsbäume.

Einen Haken hat das vorweihnachtliche Treiben in der Schlebuscher Innenstadt: Corona. Das gemeinsame Weihnachtssingen, das ursprünglich am Sonntag um 17 Uhr stattfinden sollte, fällt pandemiebedingt aus. Und auf dem Gelände des Adventsmarktes gilt, wie auf den Weihnachtsmärkten in Opladen und Wiesdorf,die 2G-Regel. „Besucherinnen und Besucher des Adventsmarktes kommen bitte zu einer Station, an der sie einchecken können. Wer geimpft oder genesen ist, erhält ein Bändchen und kann alle Stände besuchen“, erläutert Ulrich Kämmerling das Konzept.