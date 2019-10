Adventskalender : Mit den Lions helfen und gewinnen

Leverkusen Der Adventskalender ist im Verkauf. 320 Preise im Wert von 17.000 Euro ausgeschrieben. Geld hilft Kindern.

Für Bürgermeister Bernhard Marewski ist die Sache klar: „Jeder sollte gleich zwei Kalender kaufen, einen für sich und einen zum Verschenken.“ Dabei denkt Marewski nicht nur an die Freude, die der Käufer sich und anderen macht. „Es ist auch eine Investition in die Zukunft unserer Stadt.“ Denn die Lionsclubs hülfen unbürokratisch dort, wo es Not gebe. Was das konkret bedeutet, erklärt Manfred Hans vom Lions Club Leverkusen: „Wir helfen in erster Linie lokal.“ Das eingenommene Geld komme nach Abzug der Kosten in erster Linie Kindern zu Gute, darunter viele, die aus nicht so begüterten Elternhäusern kommen. Hans nennt als Beispiele die Präventionsarbeit für Sucht und Gewalt etwa an der Grundschule Rheindorf, die Finanzierung einer Logopädin an einer Grundschule in Bürrig, die Förderung von Flüchtlingskindern an der Musikschule oder die Beteiligung an einer neuen Kücheneinrichtung für die Kita „Buddelkiste“ in Opladen.