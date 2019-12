Adventskalender in Bergisch Neukirchen : Jeden Tag öffnet sich ein weiteres Fenster

Bergisch Neukirchen (cebu) Stimmungsvoll wurde der Stadtteiladventskalender von Bergisch Neukirchen am ersten Adventssonntag in der evangelischen Kirche eröffnet. Pe Weber (Sopran), Hans-Dieter Hugo (Orgel) und ein Blechbläserensemble unter Leitung von Pfarrer Gernold Sommer stimmten die Besucher auf den Advent ein.

Wie es sich für einen Adventskalender gehört, wird noch bis Heiligabend an jedem Abend ein „Fenster“ eröffnet, und zwar jeweils um 18 Uhr. Dort gibt es Plätzchen, Punsch, lustige oder besinnliche Geschichten und vieles mehr. Am Mittwoch, 4. Dezember, erwartet die Hofgemeinschaft an der Burscheider Straße 71 die Gäste, an Nikolaus, 6. Dezember, begrüßen zwei Familien die Teilnehmer Am Köllerweg 19/21. Am 7. Dezember öffnen sich die Türen Am Köllerweg 5 und am 8. Dezember Am Köllerweg 24. Am 24. Dezember um 18 Uhr ist die Christvesper in der evangelischen Kirche.