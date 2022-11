Advent in Leverkusen Krippenweg in Opladen eröffnet

Advent, Advent ... am Sonntag, dem ersten Advent, wurde der Opladener Krippenweg offiziell auf der Bühne an der Aloisiuskapelle eröffnet. Dirk Pott von der Aktionsgemeinschaft Opladen (AGO) zeigt eine der 46 Krippen verschiedenster Art, Größe und Herkunft. Sie alle sind ab sofort in den Schaufenstern der Opladener Innenstadt zu sehen. Die ausgefallene Aktion hat gute Tradition. 2014 standen schon mehr als 70 Krippen in Opladens Schaufenstern. Jeden Freitag um 17 Uhr gibt es eine Krippenführung.