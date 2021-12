Weihnachtlich-irisches Wochenende in Leverkusen-Schlebusch : Adventsmarkt-Retter im Kilt

Weihnachtlich-irisches Wochenende in Leverkusen-Schlebusch

Leverkusen-Schlebusch Die Irlandfreunde Leverkusen und ein Armbandkonzept für den Marktbesuch machen den weihnachtlichen Termin trotz Corona in Schlebusch möglich.

Die neugierigen Blicke aus den Cafés und Läden hinaus waren den Irlandfreunden Leverkusen sicher, als ein Teil der Gruppe am Samstag mit Dudelsackmusik den Adventsmarkt in der Fußgängerzone Schlebusch eröffnete. Diese kleine Ausgabe hätte ohne den Verein nicht stattfinden können, sagte Ulrich Kämmerling von der Schlebuscher Werbe- und Fördergemeinschaft.

Marktbesucher mussten vor dem Bummeln zum Corona-Check-In. Denn nur wer an einer der zwei Kontrollzelte seinen Impfstatus nachweisen konnte, der bekam ein Bändchen – und wurde an den Buden und Ständen bedient. Auf dieser Weise sei die Sicherstellung der 2G-Regelung einfach, betonte Kämmerling, der berichtete: „Das Ordnungsamt war begeistert von dem Konzept.“ Die Kollegen mussten nur die Handgelenke der Menschen am Glühweinstand oder vor den Handwerksbuden kontrollieren.