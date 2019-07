Adipositaszentrum am Klinikum erneut zertifiziert : Ziel: „Einmal unter hundert Kilo“

Leverkusen Nicole Jeromin ist Patienten im Adipositas-Zentrum am Klinikum. Ihre Geschichte berührt und macht Mut.

Der Weg bis zur Therapie im ZMAC war weit. Sie sei schon als Kind übergewichtig gewesen, erzählt Jeromin anlässlich der dritten Folgezertifizierung für das ZMAC, die am Dienstag von Prof. Heinz Johannes Buhr von der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie an Oberärztin Angelika Alfes, Leiterin des ZMAC, übergeben wurde. Als Nicole Jeromin fünf war, schickten die Eltern sie erstmals zur Kur in den Schwarzwald. Sie habe alle Diäten durch, „zehn Kilo runter, 15 drauf. Ich habe meinen Stoffwechsel zerschossen“, sagt die 41-Jährige. Cafés wählte sie nach der Bestuhlung aus, in der Öffentlichkeit vermied sie es zu essen, aus Angst vor Gespött, Beleidigungen ertrug sie oft. Jeromin war erfinderisch, wenn es um Ausreden ging. Als ihr Mann eine Badewanne haben wollte, lehnte sie ab, weil sie nicht reingepasst hätte, sagte aber: „Ich dusche lieber.“