Leverkusen: ADFC veranstaltet Markt für gebrauchte Räder

Wer ein gebrauchtes Fahrrad sucht oder seinen alten Drahtesel verkaufen möchte, der sollte am Samstag, 12. Mai, den ADFC-Fahrradmarkt in Schlebusch besuchen. Am Lindenplatz, Eingang Fußgängerzone, wird zwischen 10 und 14 Uhr mit gebrauchten Fahrrädern gehandelt. Ein Sprecher des ADFC erklärte vorab, dass erfahrungsgemäß vor allem Alltagsräder und vereinzelt auch Kinderfahrräder zur Auswahl stehen. Der ADFC Leverkusen ist beim Fahrradmarkt mit einem Informationsstand vor Ort und gibt dort auch die Kaufverträge zum Preis von drei Euro (Mitglieder 1,50 Euro) aus.