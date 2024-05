Auch Leverkusen betroffen ADAC warnt vor Stau-Chaos zu Pfingsten

Im vergangenen Jahr summierten sich die Staus in NRW am Nachmittag auf bis zu 570 Kilometer. Fast 660 Stunden steckten Reisende am Freitag vor Pfingsten insgesamt in Stau und stockendem Verkehr fest. Vor allem die Autobahnen im Großraum Köln und im Ruhrgebiet sind laut ADAC wie schon vor Christi-Himmelfahrt Stau-Hotspots. „Auf dem gesamten Kölner Autobahnring (A1/A3/A4) müssen Autofahrer abschnittsweise immer wieder mit Stau oder stockendem Verkehr rechnen“, warnt der ADAC.