Hilfe aus der Luft ADAC-Rettungshelikopter landen 2023 elf Mal in Leverkusen

Am häufigsten in der Luft: „Christoph Europa 1“ mit 1715 Einsätzen (2022: 1770). „Die hauptsächlich für die Verlegung von Patienten eingesetzten Intensivtransporthubschrauber ,Christoph Westfalen‘ aus Greven und .Christoph Rheinland‘ aus Köln kamen auf 1035 (2022: 1174) und 914 (2022: 1020) Einsätze“, heißt es in der Zwischenbilanz. Auf Anfrage unserer Redaktion bricht der ADAC die Zahlen für Leverkusen herunter. Demnach musste ein „Christoph“ im vergangenen Jahr elf Mal in Leverkusen landen. Der Rettungshubschrauber „Christoph Rheinland“, der am Flughafen Köln/Bonn stationiert ist, kennt den Weg nach Leverkusen aus dem Effeff. Zehn Mal flog er 2023 zu Einsätzen in der Stadt. „Christoph Europa 1“ aus Würselen kam zu einem Einsatz her.