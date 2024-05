Rund um Leverkusen normalisiert sich der Verkehr langsam wieder ADAC-Analyse: Brückenöffnung lässt Staus schrumpfen

Die ADAC-Analyse ergab auch Entspannung auf der A 4 zwischen dem Kreuz Köln-West und dem Dreieck Heumar: „Stauzahl und Staudauer halbierten sich hier im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, die Staulänge ging um mehr als ein Drittel zurück.“ Der Weg über die A 4 samt Rodenkirchener Brücke sei eine der Haupt-Ausweichrouten gewesen, um den Rhein zu überqueren. Während auch auf der Ausweichroute über die A 46 mehr Entspannung eingetreten ist, ergibt sich auf der A1 allerdings seit Brückenöffnung eine neue Gemengelage: „Deutlich mehr und von der Kilometerzahl her längere zwischen dem Kreuz Köln-West und dem Kreuz Köln-Nord in beiden Richtungen“, attestiert der ADAC dem Streckenabschnitt. Grund: „Der hinzugekommene Verkehr auf der A1 trifft hier auf eine angrenzende Baustellensituation am Kreuz Köln-Nord bis hin nach Köln-Niehl.“ Macht im März/April zwischen Kreuz Köln-Nord und Kreuz Leverkusen „auf beiden Seiten etwa mehr Stau (acht bis 14 Prozent) und in Fahrtrichtung Dortmund auch deutlich mehr Staukilometer (plus 27 Prozent).“