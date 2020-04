Karl-Ulitzka-Straße gesperrt : Acht Pkw in Küppersteg in Flammen

Die Feuerwehr löschte mit Schaum die brennenden Fahrzeuge ab. Foto: Uwe Miserius

Leverkusen-Küppersteg Die schwarze Rauchwolke war am Vormittag bis Rheindorf zu sehen. Auf dem Gelände eines Gebrauchtwagenhändlers an der Karl-Ulitzka-Straße in Küppersteg brannten acht Fahrzeuge und gelagerte Autoreifen lichterloh.

Nach ersten Informationen von vor Ort löschte die Feuerwehr, die mit einem Großaufgebot zur Einsatzstelle ausgerückt war, die Autos und Reifen mit Schaum. Die Hitzeentwicklung sei enorm gewesen, berichtet ein Augenzeuge. Um größeren Schäden von einer benachbarten Spielhalle abzuwenden, brach die Feuerwehr die Eingangstür zu dem Gebäude auf.

Die Karl-Ulitzka-Straße ist zwischen Camping Meyer und Obi komplett gesperrt

(LH)