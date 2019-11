Betrugsprozess in Köln : Acht Jahre Haft für „Don Mikel“

Der Leverkusener Hauptangeklagte (l.) wartete mit einem Rechtsanwalt am Freitagmittag auf die Urteilsverkündigung in dem Betrugsprozess am Kölner Landgericht. Foto: dpa. Foto: dpa/Roberto Pfeil

Leverkusen Weil er ein reiches Ehepaar massiv betrogen haben soll, ist das Oberhaupt einer kriminellen Leverkusener Großfamilie, Don Mikel, zu acht Jahren Haft verurteilt worden.

Vor allem Michael G.’s Sohn, der über drei Eigentumswohnungen verfügt und einen Porsche fährt, kann weiter über alles bis auf eine Eigentumswohnung verfügen. Auch das Haus an der Von-Ketteler-Straße in Bürrig wird vorerst keinen neuen Eigentümer oder Bewohner bekommen. Der mitangeklagte Immobilien-Unternehmer aus Bergisch Gladbach braucht als im Grundbuch eingetragener Eigentümer da ebenso wie bei den vier anderen Immobilien, die zur Disposition standen, keine Abstriche zu machen.

„Don Mikels“ Sohn profitiert von seinem jugendlichen Gemüt. Sein Verteidiger meinte, dass er nicht die Entwicklung eines Jugendlichen, eher eines Kindes, aufweise. Er sei stark an Regeln und Vorgaben der Familie gebunden. Dafür bekam er zur Auflage, Sozialarbeit zu leisten. Bleibt die Frage nach dem Rolls Royce. Den will das Gericht auf jeden Fall konfiszieren lassen. Auffallend in diesem Verfahren war, dass niemand einen Anspruch auf dieses Luxusfahrzeug angemeldet hatte. Offizieller Eigentümer ist eine Aktiengesellschaft in der Schweiz. Die Vermutung liegt nahe, dass die Leverkusener Großfamilie da keine weiteren Nachfragen wünschte.Stellt sich die Frage nach Berufungen: Die Staatsanwaltschaft kann kaum damit einverstanden sein, dass der 22-jährige Sohn des Hauptangeklagten zwei Wohnungen und den Porsche behalten soll. Und von der beantragten Strafe von drei Jahren und drei Monaten für den „Strohmann“ blieben lediglich 13 Monate übrig. Die Luxuswohnung von Michael G. in Bürrig wird wohl auch ein Streitpunkt bleiben. Wie das letztlich begründet wird, wird vom schriftlich verfassten Urteil abhängen. Da erwarten die Juristen einen Umfang von mindestens 100 Seiten.