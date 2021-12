Das ist los in der Stadt : Forum startet ins neue Jahr

Zum Veranstaltungsprogramm der Kulturstadtlev gehört im kommenden Jahr Tanz mit Jon Lehrer „Bernstein Celebrations“ im Januar 2022 im Forum Foto: Kieshalia Stevene/KIESHALIA STEPHENS

Leverkusen Puppeninszenierung zum Andenken an den Holocaust und kabarettistische „Antikörper“ von Christian Ehring: Kulturstadtlev hat 2022 einiges zu bieten.

Von Monika Klein

Anlässlich des Holocaust-Gedenktages im Januar hat Kulturstadtlev zu Beginn des neuen Jahres ein besonderes Gastspiel der „Artisanen“, Berlin, eingeladen. Die Geschichte der „Anne Frank“, so der Titel dieses dokumentarisch-biografischen Theaters, wird mit Objekten und Puppen nahe gebracht. Die Inszenierung unternimmt eine berührende, manchmal sachliche Zeitreise und erzählt die Geschichte im Dialog von Vater und Tochter.

Das Theater Artisanen wurde 2009 von Inga Schmidt und Stefan Spitzer gegründet, die an der renommierten Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ Berlin, Abteilung Puppenspielkunst, studierten. Die 60-minütige Vorstellung für Publikum ab zwölf Jahren wird aus der vergangenen Saison nachgeholt am 19. Januar um 19.30 Uhr im Forum Studio.

Info Hygienevorschriften bei den Veranstaltungen Im Forum und im Schloss Morsbroich gelten 2G-Nachweis und Maskenpflicht. Karten für alle Veranstaltungen im Forum 0214 4064113 oder Sitzplanbuchung über www.kulturstadtlev.de

Zum Gedenktag zeigt die Volkshochschule vom 27. Januar bis 24. Februar im Forum die Ausstellung „Vergesst uns nicht – die Kinder von Auschwitz“, die sich auf das gleichnamige Buch von Alwin Meyer bezieht. Eine Autoren-Einführung gibt es am 26. Januar um 17 Uhr im Forum-Filmstudio.

Eine Tanzhommage an den berühmten Komponisten Leonard Bernstein bringt der New Yorker Choreograph Jon Lehrer mit seiner Dance Company auf die Forum-Bühne. Im November 2020 sollte Jon Lehrers Neuproduktion „Bernstein Celebration“ an den 30. Todestag des amerikanischen Komponisten, Dirigenten und einfühlsamen Musikvermittlers erinnern. Doch musste das Gastspiel pandemiebedingt verschoben werden.

Bernsteins mitreißende Musik speiste sich aus den unterschiedlichsten Quellen: Jazz und Moderne, jüdische Traditionen und Broadway-Shows. Viele seiner Kompositionen haben Choreographen inspiriert; vor allem mit Jerome Robbins verband ihn eine fruchtbare Zusammenarbeit, die im Erfolg von „West Side Story“ gipfelte. Jon Lehrer, der mit seiner Compagnie aus New York schon einmal im Forum war, verbindet in seinen Choreographien immer wieder eine athletische Tanzsprache mit dem Fließenden des Modern Dance und der Energie des Jazz Dance. Seine Stücke sind oft augenzwinkernd-witzig und ein spielerischer Spiegel menschlicher Erfahrungen und Befindlichkeiten – genau richtig, um nachträglich den vielseitigen Künstler Leonard Bernstein zu feiern. Die Vorstellung beginnt am 20. Januar um 19.30 im großen Saal.

Bei der Veranstaltung „Antikörper“ am 21. Januar um 19.30 Uhr im großen Forum-Saal (Nachholtermin von 2020) handelt es sich nicht um einen medizinischen Vortrag, sondern um das neue Programm des Kabarettisten Christian Ehring. Um Medizinisches, sprich: die Pandemie, geht es dabei natürlich schon – aber garantiert nicht verbissen ernst. Obwohl Christian Ehring an diesem Abend über alles andere lieber sprechen würde als über SARS-CoV-2, holt ihn das Thema immer wieder ein, weil es nun einmal alle Facetten des Politischen und des Privaten berührt und weil in der Krise nicht nur alte Gewissheiten zerbröseln, sondern leider auch alte Freundschaften. Ehrings Bühnensolo ist ein hintergründiger satirischer Monolog über eine Gesellschaft im Krisenmodus, über Kommunikationsprobleme, Verschwörungserzählungen, Cancel Culture und den Versuch, im Gespräch zu bleiben, wo es keine gemeinsame Sprache mehr gibt. Gleichzeitig ist „Antikörper“ ein hochwirksamer Pointen-Cocktail, der zwar nicht gegen Corona hilft, wohl aber gegen die psychischen Begleiterscheinungen.