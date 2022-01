Kultur im Februar : Von Märchen, Muskeln, Mäusen

Leverkusen Passen Grimms Märchen in einen Abend, Tschaikowskis Schwanensee und Bizets Carmen in ein neues tänzerisches Gewand? Und passt der bald 150 Jahre alte Text der Strauss‘schen Fledermaus noch heute? Die Kulturstadtlev sagt: Ja!

Der Inhalt in Kürze: Bevor er im Gefängnis eine Arreststrafe verbüßen muss, will sich Lebemann Gabriel von Eisenstein noch mal ganz prächtig amüsieren – beim Maskenball des Prinzen Orlofsky. Ganz so wie es ihm sein Freund Dr. Falke empfohlen hat. Doch dieser hat dabei Hintergedanken: Er will sich auf dem Fest für einen früheren Streich Eisensteins revanchieren. So gehen die Turbulenzen los, an deren Ende der Katzenjammer da und klar ist: „Der Champagner war an allem schuld.“