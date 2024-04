Spannende Kunstbegegnung ab Sonntag in Levekusen Im Künstlerbunker trifft abstrakt auf gegenständlich

Ganz besonders deutlich aber zeigt es das Bildpaar an der Stirnseite im großen Raum. Links hängt Weishaupts „Rast in der Wüste“, das eine weite, leere Landschaft zeigt, in der ein einzelnes Auto und Menschen zu sehen sind. Was sie dort tun, bleibt rätselhaft, die Lichtstimmung vermittelt ein eher mulmiges Gefühl. Es ist die Verarbeitung eines realen Erlebnisses, nämlich eine Reifenpanne mitten in der algerischen Wüste, verrät der Maler. Bikos Großformat „Spiegel im Spiegel“ daneben erscheint wie eine Auflösung des Wüstenbildes. Als hätte sie die Konturen weggenommen und Farben von Landschaft und Personen neu angeordnet. Sogar das Lichtzentrum sitzt an entsprechender Stelle, wenn es auch im abstrakten Bild eine eher transzendente Wirkung hat. Die Malerin lässt sich bei der Pinselführung von Musik leiten, in diesem Fall war es die Klangwelt von Arvo Pärt.