Studentenwohnungen im neuen Stadtquartier: Abriss der Bahnhallen gestartet

So soll das alte Werkshallen-Gelände in der Bahnstadt 2021 aussehen. Foto: Cube Real Estate GmbH/Cube Real estate GmbH

Opladen Aus dem ehemaligen Werkstattgebäuden sollen Wohnungen und Studentenapartments entstehen.

Es gab Brötchen und Kölsch, doch fand im Funkenturm am Dienstagabend keine jecke Veranstaltung statt. Zahlreiche Anwohner und Interessierte kamen, um sich über den aktuellen Stand und die nächsten Schritte bei der ehemaligen Werkshalle zu informieren. Mit dem Abriss wurde am Montag gestartet, der Bau von „Cube Factory 577“ soll schnell durchgezogen werden. Die Anwohner sind über die anstehenden Bauarbeiten geteilter Meinung.

In etwa zwei Jahren soll „Cube Factory 577“ fertig sein. Vier Baukörper sollen in der Zeit auf dem Gelände der ehemaligen Werkshallen entstehen: Ein Bürokomplex, ein Baukörper mit Microapartments, Gewerbelokale und Gastronomie sowie ein Parkhaus. Mit dem Rückbau wurde am Dienstag begonnen, bis April dieses Jahres soll er abgeschlossen sein. „Dann soll möglichst schnell, alles in einem Zug, gebaut werden“, sagte Thore Marenbach, Geschäftsführer des Projektentwicklers und Bauträgers Cube Real Estate.