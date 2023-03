Landrat-Lucas in Leverkusen Abiturienten-Kabarett – herrlich respektlos

Erster Tag in der Krabbelgruppe. Während die (imaginären) Kleinen geräuschlos spielen, tauschen die Hubschrauber-Eltern mit Kaffeetasse in der Hand ihre Sorgen aus. Die eine fürchtet Fettleibigkeit für den Nachwuchs der andere Magersucht, einer bangt wegen der schlechten Einflüsse von Social Media, die nächste hat sich für eine geschlechtsneutrale Erziehung entschieden. In einer ganz normalen Krabbelgruppe sei davon ja nichts zu finden. Am besten sollte man selbst eine aufmachen, so wie die Elterninitiative der Masern-Impf-Gegner.