Abgeordnete besucht Leverkusener Heizungsbetrieb Wärmepumpe nur, wenn sie sich lohnt

„Wir kriegen die Wärmepumpe nur an den Mann, wenn es sich für den Verbraucher lohnt“, sagt Peter Seven. Er ist Inhaber und Geschäftsführer des ältesten Leverkusener Sanitär- und Heizungsbetriebs „Peter Seven GmbH“. Außerdem ist sein Unternehmen Mitglied im Bundesverband Wärmepumpe. Im Thema Wärmewende ist er also ein Experte, der den Prozess selbst miterlebt. Deshalb traf Bundestagsabgeordnete Serap Güler (CDU) ihn am Mittwoch, 30. August.