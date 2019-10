„Keiner Schuld bewusst“ : Abgelehnte Grüne wehren sich gegen Vorwürfe

Der grüne Höhenflug hat Grenzen: Nicht jeder darf Parteimitglied werden. In Leverkusen wurden vier Bewerber abgelehnt. Die wehren sich jetzt.

Leverkusen Im Fall der vier früheren Grünen, denen jüngst auf einer Mitgliederversammlung der Wiedereintritt in die Partei verwehrt wurde, gibt es nun ein Nachspiel.

Einer der vier, Manfred Urbschat, hatte sich in der Angelegenheit hilfesuchend an den Landesverband der Grünen gewendet und dazu auch ein ausführliches Protokoll der Mitgliederversammlung beigefügt. Dabei ging es Urbschat vor allem darum, die Begründung eines parteischädigenden Verhaltens zu entkräften. „Mir ist keine Schuld bewusst, kein parteischädigendes Verhalten fällt mir ein – dies ist mein Problem!“ Eine Antwort konkret dazu erhielt Urbschat aber nicht. „Wir wollen und wir können in solchen Fällen nicht von Landesseite aus eingreifen“, schreibt der Landesverband. „Denn laut §2 unserer Bundessatzung entscheidet – übrigens aus guten Gründen und basisdemokratischer Tradition heraus – allein die jeweils unterste Ebene über die Aufnahme neuer Mitglieder.“ Formal betrachtet sei der Beschluss der Leverkusener, die vier Mitgliedschaftsanträge abzulehnen, nicht zu beanstanden, schreibt der Landesverband weiter. „Hier können wir nach deiner Schilderung nichts erkennen, das gegen Rechtmäßigkeit oder Satzung verstößt.“