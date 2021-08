Inzidenzstufe 2 greift in Leverkusen : Ab Sonntag wieder mehr Corona-Regeln

Fallzahlen von Freitag – Gesamtinfizierte: 8249 (Vortag: 8223), Genesene 7991 (7985), aktuell Erkrankte 156 (136). Foto: Uwe Miserius

Wenn Köln und Leverkusen in einer Liga spielen, wurmt das den Werkself-Fan. Im Falle von Corona fährt Leverkusen damit aber gar nicht so schlecht. Denn beide Städte haben Inzidenzen Mitte 50, und damit zwar hohe Werte aber noch nicht so hoch wie etwa in Wuppertal und Bonn, deren Neuinfektionsrate bei mehr als 70 liegt. Dennoch: Auch in Leverkusen ist der Wert schon wieder so hoch, dass ab Sonntag die Inzidenzstufe 2 gilt. Heißt: mehr Einschränkungen.

Lage In den vergangenen Tagen schnellte die Inzidenz hoch hat sich nun bei einem Wert über 50 eingependelt, am Freitag bei 57,4. Amtsarzt Martin Oehler erläutert: „Es ist gekommen, wie es kommen muss, wenn Warnungen vor touristischen Reisen ins Ausland nicht Folge geleistet wird. Die Reisewelle zieht eine Corona-Welle nach sich. So kommen wir von Inzidenzstufe 0 zu Stufe 2.“

Info Diese Regeln gelten in Leverkusen Kontakte ohne Begrenzung für drei Haushalte, zudem für zehn Personen mit Negativtest aus beliebigen Haushalten. Für Geimpfte und Genesene keine Kontaktbeschränkungen, Negativtest bei bestimmten Angeboten für sie nicht nötig. Maske öffentliche Innenräume, ÖPNV, Märkte, Umfeld von Geschäften (etwa Parkplatz) Gastronomie innen mit negativem Test, genesen, geimpft. Kultur innen mit bis zu 500 Personen mit Test, genesen, geimpft. Private Veranstaltungen bis zu 100 Gäste draußen, drinnen bis zu 50 Getestete, beliebig viele Geimpfte/Genesene. Große Feste verboten. Ausnahme: Hochzeiten und ähnliche Feiern (mit Schutzkonzept) Sport kontaktfrei außen ohne Begrenzung. Kontaktsport mit bis zu 25 Personen mit Test, genesen, geimpft. Innen mit Mindestabstand, Kontaktsport bis zwölf Personen mit Test, genesen, geimpft. Kein Hochintensives Ausdauertraining. Bäder, Sauna, Indoorspielplatz: Test, genesen, geimpft, Personenbegrenzung. Einzelhandel Bis 800 m2: eine Person/zehn m2 Dienstleistung Körpernahen Dienstleistungen erlaubt, Test bei Kunde und Dienstleister, wenn Maske nicht möglich. www.mags.nrw/coronavirus-regeln-nrw

Delta-Variante Mittlerweile habe die Delta-Variante die Oberhand. Sie sei wesentlich ansteckender als die zuvor herrschende Alpha-Variante. Folge: In Familienverbänden steckten sich die Mitglieder schneller an. „Einmal in eine Familie getragen, sind schnell fast alle betroffen“, betont Oehler. „Die Delta-Variante ist die bisher größte Herausforderung in der Pandemie.“

Durchimpfungsrate Der Weg hinaus führe über die Impfung. „Es gab im Zusammenhang mit Delta viele Impfdurchbrüche“, räumt Oehler ein. Auch in Leverkusen seien zehn Prozent der Neuinfizierten der vergangenen sieben Tage bereits geimpft gewesen. Daraus zu schließen, die Impfung bringe nichts, sei absolut falsch. „Der Benefit der Impfung ist, dass derjenige, der sich infiziert, einen deutlich milderen Krankheitsverlauf hat“, betont Oehler. Und auf die Bevölkerung hin gesehen: „Es muss eine hohe Durchimpfungsrate erreicht werden.“ Der Amtsarzt spricht von 80 bis 85 Prozent. In Leverkusen sind aktuell 58,5 Prozent der Bürger zweimal geimpft.

Klinikum Oehlers Aussagen belegt Utz Krug, Ärztlicher Direktor des Klinikums, mit Zahlen: Fünf Corona-Patienten, darunter ein zweijähriges Kind, behandelt das Haus; einer habe einen nicht vollständigen Impfschutz, die übrigen seien nicht geimpft. Darunter auch die beiden Patienten in kritischem Zustand auf der Intensivstation, 42 und 45 Jahre alt, beides Reiserückkehrer.

Strategie Die Stadt will nun vor allem niedrigschwellige Impfangebote schaffen, hat am Freitag etwa an Noldens Sommergarten in Opladen mobiles Impfen angeboten, „weitere ähnliche Angebote sind geplant“, sagt Gesundheitsdezernent Alexander Lünenbach. Und auch an die junge Zielgruppe will die Stadt ran. Am 1. September starten Impfangebote an den Berufskollegs. Die Verwaltung bereitet dies auch für weiterführende Schulen vor. Laut Lünenbach hat es bisher in der Gruppe der Zwölf- bis 17-Jährigen 4392 Impfungen gegeben, davon 1679 Zweitimpfungen.