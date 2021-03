Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Lage in Leverkusen : Ab Montag: Terminshopping mit Schnelltest

Ein Schnelltest ist ab Montag unter anderem Voraussetzung fürs Terminshopping. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Wer ab Montag in Kaufhäusern, Modegeschäften und Co. einkaufen möchte, kann dies trotz eines Inzidenzwerts über der kritischen Marke von 100 in der Stadt tun. Voraussetzung: Terminvereinbarung und tagesaktueller Schnelltest, sagt die Stadt.