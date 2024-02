Mietgärtnern klappt 2024 in Leverkusen in 65 Parzellen Ab ins Gemüsebeet

Geerntet und anschließend verarbeitet werden kann das, was auf der eigenen Mietparzelle wächst, zwischen April/Mai und Oktober/November. Wer blanchiert und einfriert oder einkocht, hat bis in den Winter etwas aus dem eigenen Garten. Was sich nüchtern anhört, ist eine Wohltat für die Seele. Selber Gemüse zu pflegen, Unkraut zu zupfen, zu wässern, zu hacken, um den Boden zu lockern und schließlich reife Möhren, Erbsen, Zucchini, Mangold und Co. auszubuddeln respektive zu pflücken oder abzuschneiden, macht schlichtweg gute Laune. Und ja, auch das, schmutzige Hände.