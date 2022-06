Bahnstadt Opladen arbeitet am Brückenpark : Ab Dienstag Behinderungen auf der Campusbrücke

Leverkusen-Opladen Wer mit Rad, Rollator, Rollstuhl, Kinderwagen von Opladen in die Bahnstadt möchte oder vom neuen Stadtquartier in die Opladener Innenstadt, muss sich im Juli für zehn Tage auf Einschränkungen und eine Tagessperrung der Brückenrampe einstellen.

Weil am Brückenpark in der Bahnstadt-West noch ein paar Arbeiten anstehen, gibt es ab kommender Woche diese Einschränkungen auf der Campusbrücke:

11. bis 15. Juli In dem Zeitraum ist die Rampe gesperrt. Alternative für Radfahrer: die Bahnhofsbrücke. Fußgänger können die Treppe zur Campusbrücke nutzen.

13. bis 15. Juli Die Campusbrücke ist an einem Tag in diesem Zeitraum komplett gesperrt. Es geht dann für alle Nutzer nur über die Bahnhofsbrücke. Welcher Tag das sein wird, will die Bahnstadt-Gesellschaft noch bekannt geben.