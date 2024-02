Einzelhandel in Leverkusen „aachener“: Verkauf läuft mindestens bis Ende Februar

Das Leben im ehemaligen Kaufhof am Wiesdorfer Platz ist zwischenzeitlich mit dem Abverkauf von Saisonware des „aachener Modehauses“ zurückgekehrt. Bis Ende Februar, also bis kommenden Donnerstag, können Kunden dort einkaufen. Wie es dann weitergeht? Noch gibt es nur eine vage Antwort. Klar ist: Das Amtsgericht Dortmund hatte Christoph Schulte-Kaubrügger im November zum vorläufigen Insolvenzverwalter bei „aachener“ beziehungsweise von TEH als Betreiber der Modehäuser bestellt. 2021 hatte Friedrich Göbel das Unternehmen gegründet, das 370 Mitarbeiter beschäftigt. TEH hatte für den Kaufhof in Wiesdorf einen Zehnjahres-Mietvertrag unterschrieben, noch zu Zeiten, als das Gebäude dem Unternehmen DIC Asset (mittlerweile Branicks) gehörte. Ende vergangenen Jahres überschlugen sich die Ereignisse. Göbel wurde per Haftbefehl gesucht, tauchte unter, wurde als Chef von „aachener“ abgesetzt. Kurz darauf folgte der Insolvenzantrag. Zwischenzeitlich hatte die Stadt Leverkusen den Kaufhof von Branicks erworben. RP-Informationen nach für rund 10,7 Millionen Euro. Zuvor kursierte die Summe von zwölf Millionen. Mit dem Kauf ging auch das Mietverhältnis mit TEH an die Stadt über. Schulte-Kaubrügger, so hieß es jüngst in einer Mitteilung, sei es mit der TEH-Geschäftsleitung und den Mitarbeitern gelungen, „den Geschäftsbetrieb aller zum Zeitpunkt des Insolvenzantrags bestehenden Standorte erfolgreich fortzuführen. Darüber hinaus konnten noch vor Weihnachten vier weitere Standorte in Coburg, Cottbus, Leverkusen und Nürnberg eröffnet werden, sodass ,aachener – das Modehaus‘ nun in 13 Städten vertreten ist.“ Es seien bisher sogar besser Ergebnisse als erwartet erzielt worden. Beim Erarbeiten von Sanierungskonzepten gebe es Fortschritte, „sodass wir optimistisch sind, dem Unternehmen eine langfristige Perspektive bieten zu können“, sagte Schulte-Kaubrügger. Die Betriebsfortführung sei bis Ende Februar abgesichert, für die Zeit danach werde ein Konzept erarbeitet.