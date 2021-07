Zwischen Langenfeld und Leverkusen : Massenkarambolage auf der A3 - acht Autos fahren ineinander

Auf der A 3 wurden beschädigte Autos abgeschleppt. Foto: Miserius Foto: Uwe Miserius

Leverkusen/Langenfeld/Solingen Bei einem Auffahrunfall auf der A3 in Richtung Köln zwischen Langenfeld und Leverkusen sind am Freitagmittag laut Polizei zehn Autoinsassen verletzt worden, zwei davon verblieben stationär in Kliniken.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei am Freitag um 11.45 Uhr. Es kam offenbar zu einer Kettenreaktion. Beteiligt waren bis zu acht Fahrzeuge.

Eine 49 Jahre alte Autofahrerin habe das Stauende am Freitagvormittag nicht rechtzeitig erkannt und sei auf das Auto eines 40-Jährigen aufgefahren. Ein 40 Jahre alter Autofahrer habe das Stauende kurz darauf ebenfalls zu spät erkannt und sei mit seinem Fahrzeug gegen das Auto der Frau geprallt.

Zwei der insgesamt zehn Verletzten seien zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gekommen, teilte die Polizei weiter mit. Die anderen acht Verletzten seien ambulant behandelt worden. Die Autobahn war in Fahrtrichtung Köln kurzzeitig gesperrt, es gab Stau.

Drei der Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

(bu/dpa)