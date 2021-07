Zwischen Langenfeld und Leverkusen : Massenkarambolage auf der A3 - acht Autos fahren ineinander

Auf der A 3 wurden beschädigte Autos abgeschleppt. Foto: Miserius Foto: Uwe Miserius

Leverkusen/Langenfeld Bei einem Auffahrunfall auf der A3 in Richtung Köln zwischen Langenfeld und Opladen sind am Freitagmittag zwei Autoinsassen schwer verletzt worden. Sie wurden in eine Klinik gebracht.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei am Freitag um 11.45 Uhr. Der gerauere Ablauf ist noch unklar. Es kam offenbar zu einer Kettenreaktion. Beteiligt waren bis zu acht Fahrzeuge.

Drei davon waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Autobahn wurde vorübergehend gesperrt, was Staus auch im Umfeld der Auffahrten auslöste.

