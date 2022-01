Stauende bei Leverkusen : Lkw-Fahrer bei Unfall auf der A3 schwer verletzt

Feuerwehrmänner befreiten den Fahrer aus dem demolierten Führerhaus. Foto: Uwe Miserius

Leverkusen Die Polizei hat am Dienstagmittag die Autobahn 3 bei Leverkusen in Richtung Oberhausen nach einem Unfall vorübergehend gesperrt. Zwei Lkw waren am Stauende ineinander gefahren. Inzwischen sind zwei Fahrspuren wieder frei.

Geduld brauchen Autofahrer auf der A 3. Nach Polizeiangaben ist gegen 12 Uhr ein Lastwagen an einem Stauende gegen einen stehenden Lkw gefahren. Der Fahrer des aufgefahreren Lastwagen wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Die Fahrbahn Richtung Oberhausen wurde zunächst komplett gesperrt. Inzwischen wurden zwei Spuren wieder freigegeben.

(bu)