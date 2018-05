A3 bei Leverkusen gesperrt: Asphaltfräse brennt

Leverkusen Die Autobahn 3 ist zwischen Leverkusen-Opladen und Solingen am Mittag komplett gesperrt. Grund dafür ist ein Feuer.

Zwischen Leverkusen-Opladen und Solingen in Höhe Solinger Straße in Rheindorf brennt nach ersten Angaben der Feuerwehr Leverkusen eine Asphaltfräse in voller Ausdehnung. Die Autobahn ist zwischen Opladen und Solingen in beide Richtungen gesperrt.