Ausbau der Autobahnen : Kritischer Blick auf Generationen-Projekt

Foto: Straßen NRW Animation zur neuen A1-Brücke.

Leverkusen Beim Vorstellungsabend von „Straßen NRW“ im Rathaus wurden die Ausbau-Varainten für A1 und A3 aufgezeigt.

Süßes oder Saures: Dass ausgerechnet an Halloween in den Ratssaal geladen wurde, um über den neuesten Stand in Sachen „Um- und Ausbau der Autobahnen“ in Leverkusen zu informieren, war reiner Zufall. Aber einer gewissen Symbolik entbehrte es nicht, als Thomas Raithel, Projektgruppenleiter Ausbau Kölner Autobahnring, und Hans Schnitzler, Projektleiter Planung, den Stand der Dinge und die Varianten erläuterten.

Der Rat der Stadt Leverkusen hatte beschlossen, dass eine solche Veranstaltung durchgeführt werden sollte, für die Mitglieder dieses Gremiums und für interessierte Bürger. Es wurde jedoch mehrfach angesprochen, dass ausgerechnet die gewählten Ratsvertreter in auffallend geringer Zahl erschienen.

Info Autobahnausbau – Infos im Netz Im Netz hat Straßen NRW den Autobahnausbau bei Leverkusen ausführlich beschrieben. Varianten und Infos unter: www.strassen.nrw.de/de/projekte/autobahnausbau-bei-leverkusen.html

Wenn viel mit Zahlen jongliert wurde, wie lang mögliche Tunnel werden, was sie kosten, wie lange es dauern wird, blieb das für die Zuhörer letztlich nebensächlich – wenn man die Reaktionen der rund 100 Interessierten nach der anderthalbstündigen Info zusammenfasst. Natürlich soll es schnell gehen, möglichst wenig Fläche beanspruchen, möglichst viel unter die Erde verlegt werden. Die Kosten? Eher Nebensache, für die Betroffenen; denn hier gehe es um mehr als nur den Verkehr geschmeidig durchs Stadtgebiet zu leiten. Hier muss in Generationen gedacht werden, wie soll die Stadt in einigen Jahrzehnten aussehen? Soll sie weiter durch drei Auto- und drei Eisenbahn-Trassen gequält werden, durch die Abgase der Rheinschiffahrt, durch Einflugschneisen der benachbarten Großflughäfen, durch Müllverbrennungsanlagen?

Nachdem der Neubau der Leverkusener Rheinbrücke (Abschnitt 1) wegen ihres desolaten Zustands bekanntlich schnell durchgeführt werden muss und bei der Planung keine Zeit für das Durchspielen von Varianten blieb, soll das bei den Abschnitten 2 (Anbindung der A1 ans Leverkusener Kreuz) und 3 (Ausbau A3 zwischen den Anschlussstellen Leverkusen und Opladen) anders laufen. Da konnten die beiden Straßenbauexperten in der Tat mehrere Varianten vorstellen.

Die vielen Details mit genaueren Beschreibungen und Skizzen, zum Teil auch visuellen Ansichten, sind auf der Internet-Seite von „Straßen NRW“ dargestellt. Das muss man sich in Ruhe ansehen. Was nach der Info-Veranstaltung im Ratssaal in Erinnerung bleibt – obwohl auch das eigentlich schon vorher klar war: Die einfachen und schnellen Lösungen über der Erde sind deutlich preiswerter als die unterirdischen. Die Unterschiede liegen bei mehreren einhundert Millionen Euro.

Aber die Autobahnen durch Leverkusen sind mehr als die Summe seiner drei Abschnitte. Darauf wies auch Oberbürgermeister Uwe Richrath erneut hin: „Allein die Rheinbrücke hat eine große Bedeutung für die Region.“ Ein Zuhörer warf eine Zahl in den Raum: Die zusätzlichen Kosten, die die Wirtschaft durch die derzeitige Sperrung der A1 für den schweren Lastverkehr zu tragen hat, bewegen sich bei jährlich 700 Millionen Euro.