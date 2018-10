A1-Sperrung im Kreuz Leverkusen-West ab Freitag - Einschränkungen auf NRW-Autobahnen

Leverkusen Die Autobahnbehörde Straßen.NRW reißt am Wochenende eine Zubringer-Brücke ab. Heißt für Autofahrer: den gesperrten Bereich am besten weiträumig umfahren.

Am Wochenende wird der Papiertiger Realität. Ab Freitag, 19. Oktober, 22 Uhr, wird die Autobahn im Kreuz Leverkusen-West vollgesperrt. Bis Montag, 22. Oktober, 5 Uhr, geht dann im Kreuz in alle Richtungen nichts mehr. Fast. Denn die Verbindungen zur A59 in Richtung Düsseldorf und in Richtung Leverkusener Rheinallee bleiben offen, verspricht die Behörde. Soweit die noch gute Nachricht. Die weniger guten schickt Straßen.NRW hinterher. Schon im Zulaufbereich des West-Kreuzes und somit auch im Leverkusener Kreuz bringt die Sperrung starke Einschränkungen mit sich: