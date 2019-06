Stellplätze für Lkw : A1-Raststätte: Widerstand auch aus Burscheid

Leverkusen/Burscheid In Leverkusen wollen Politik, Stadt und die Initiative „Lev kontra Raststätte“ gemeinsam gegen eine Lkw-Rastanlage an der A 1 in Höhe Lützenkirchen/Steinbüchel vorgehen. Und auch in Burscheid rührt sich Widerstand.

Fünf Ratsfraktionen (CDU, SPD, Grüne, FDP, UWG) haben mit dem Bürgermeister dies abgestimmt: In einer Resolution aus 2018 machte der Stadtrat klar, dass sich zur Behebung der Lkw-Parkplatzdefizite solch kleine Anlagen (50 Plätze) nicht eignen, teuer sind und viel Platz verbrauchen, in Burscheid 2,5 Hektar im Landschaftsschutzgebiet. Die Fraktionen lehnen das Vorhaben ab. Sie seien sich einig, dass die Stadt die Flächen nicht zur Verfügung stellt und fordern die kompletten Unterlagen vom Land.

(LH)