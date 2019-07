Autobahnausbau in Leverkusen : Raststätte: „fauler Ministerkompromiss“

Leverkusen SPD stellt sich klar hinter die Bürgerinitiative „Lev kontra Raststätte“. Die beharrt auf Überprüfung des Standorts Niehl.

Am Tag danach schlägt die Empörung hohe Wellen. Donnerstag hatte Stadtchef Uwe Richrath das Schreiben mit einem Kompromiss-Vorschlag zum A 1-Raststättenbau von NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst an die Politik geschickt. Die reagiert teils enttäuscht: „Dies ist nichts weiter als ein fauler Kompromiss“, schimpft Aylin Dogan, Vorsitzende der Leverkusener SPD. „Wir stehen klar hinter der Initiative ,Lev kontra Raststätte’ und rufen die Bürger auf, gemeinsam am 8. September bei der Demo ein Zeichen an die Entscheider in Düsseldorf und Berlin zu senden.“ Der Vorschlag von Wüst sei „ein Eingeständnis, dass schon jetzt der Lärmpegel an der A 1 in Lützenkirchen und Steinbüchel zu hoch ist“, ergänzt SPD-Fraktionschef Peter Ippolito. „Wir bleiben dabei: Eine Rastanlage in Leverkusen ist inakzeptabel.“ Opladen Plus bekräftigt: „Mit dem Rastplatzbau an der A1 in Lützenkirchen/Steinbüchel und Burscheid würden jeweils ca. 2,5 ha Grünland in Asphaltfläche umgewandelt. Das ist jammerschade...“ Aber es habe den Anschein gehabt, als habe man sich bei der Standortsuche um Objektivität bemüht. Dies müsse die Stadt prüfen. „Sollte dabei die Sinnhaftigkeit bzw. Rechtmäßigkeit der Standortentscheidung Lützenkirchen/Steinbüchel bestätigt werden, dann sollten wir offensiv das Beste für Leverkusen herausholen.“ Eine beidseitige Lärmschutzwand sei sinnvoll. Im Ministerbrief ist allgemein von Lärmschutzwänden die Rede.