Baustelle beschlagnahmt 22-Jähriger stirbt bei Arbeitsunfall auf Leverkusener Rheinbrücke – Leiche obduziert

Die Ursache des schweren Unfalls ist noch nicht bekannt. „Die Ermittlungen im Todesermittlungsverfahren dauern an und konzentrieren sich auf die Frage, ob es mit Blick auf das Geschehen konkrete Anhaltspunkte für ein strafrechtlich relevantes Fremdverschulden gibt“, so die Sprecherin. Ermittelt werde in alle Richtungen. Ein Sachverständiger war bereits am Donnerstag vor Ort. Wie es den weiteren Verletzten gehe und ob sie noch in Lebensgefahr schweben, konnte die Staatsanwaltschaft nicht beantworten.