Autobahn GmbH schreibt an Stadt Leverkusen A1: Lärmschutzlücke soll im Herbst geschlossen werden

Der Lärmschutz kommt – im Herbst soll die aktuelle Lärmschutzlücke an der Hochstraße A – das ist der Bereich der A1 von der Brücke Richtung Kreuz, an den sich dann die Stelze (offiziell Hochstraße B) anschließt – geschlossen werden. Das versichert nun die Autobahn GmbH in ihrer Antwort auf einen Brief von Oberbürgermeister Uwe Richrath.