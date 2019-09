Bauarbeiten : A1 wird am Wochenende bei Köln-Niehl gesperrt

Die Autobahn 1 wird gesperrt. Foto: dpa/Henning Kaiser

Leverkusen/Köln (RP) Die Autobahn 1 wird am kommenden Wochenende in Höhe Köln-Niehl in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Von Freitag, 27. September, 22 Uhr, bis Montag 30.September, 5 Uhr, ist die direkte Durchfahrt auf der A1 nicht mehr möglich, meldet der Baubetrieb Straßen NRW. Die A1 kann dann aus beiden Richtungen bis zur Anschlussstelle Köln-Niehl befahren werden, dort müssen Fahrzeuge die A1 verlassen. Doch kann in Niehl auf die A1 aufgefahren werden. Der Verkehr wird großräumig über den Kölner Ring über die A3 und die A4 umgeleitet.