„Endlich ist das Ding fertig“ Erstes Teilbauwerk der Rheinbrücke Leverkusen für den Verkehr freigegeben

Leverkusen · Seit 2016 durfte kein Lastverkehr mehr über die Leverkusener Rheinbrücke fahren. Am Sonntagmittag wurde der erste von zwei parallelen Bauteilen der Leverkusener Brücke freigegeben. Der Verkehr in der gesamten Region soll nun wieder besser fließen. Auch NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst kam zur Freigabe in Leverkusen.

04.02.2024 , 13:45 Uhr

9 Bilder Eröffnung der neuen Leverkusener Rheinbrücke 9 Bilder Foto: Miserius, Uwe (umi)