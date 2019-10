Zwei Verletzte bei Unfall : A1 bei Burscheid in Richtung Köln teilweise gesperrt

A1 bei Burscheid in Richtung Köln teilweise gesperrt

Burscheid Auf der A1 hat es am Montagmorgen einen Unfall gegeben. Zwei Menschen wurden verletzt. Die Autobahn war bei Burscheid in Richtung Köln zeitweise komplett gesperrt.

Die Autobahn 1 bei Burscheid in Richtung Köln ist am Montagmorgen nach einem Autounfall zeitweise komplett gesperrt worden. Im morgendlichen Berufsverkehr bildete sich ein kilometerlanger Stau. Gegen 8 Uhr wurde zunächst eine Spur wieder freigegeben, wie eine Polizeisprecherin sagte. Bei dem Unfall mit einem Auto seien zwei Menschen verletzt worden. Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht.

Auch auf der A57 ging es am Morgen nur schleppend voran. Zwischen dem Kreuz Moers und dem Kreuz Meerbusch standen Autofahrer zehn Kilometer im Stau. Auf der A4 von Köln in Richtung Aachen stockte am Morgen zwischen Eschweiler-West und Aachen-Laurensberg der Verkehr auf einer Länge von zehn Kilometern.