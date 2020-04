Stahlbauteile beanstandet : Bau der Leverkusener Rheinbrücke verzögert sich und wird offenbar teurer

Der Baustelle an der Leverkusener Rheinbrücke droht ein Stopp. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Wegen möglicherweise mangelhafter Stahlbauteile könnte sich der Neubau der Leverkusener Autobahnbrücke erheblich verzögern. Auch soll es deutlich teurer werden. Auf Summen und Zeiten will sich der zuständige Baubetrieb Straßen NRW aber nicht festlegen.

Die Stahlteile wurden aus China eingeführt. Die Baufirma weist die Vorwürfe zurück. Die Teile entsprächen europäischen Standards. Das Land soll offenbar eine Kündigung des Vertrages mit den Östereichern erwägen. In diesem Fall müssten die Stahlbauteile neu gefertigt werden. Dadurch könnte der Zeitplan des Brückenbaus erheblich durcheinander geraten. In Medienberichten ist von Jahren ist die Rede und von Mehrkosten in dreistelliger Millionenhöhe.