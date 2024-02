Leverkusen soll Finanzierung von Tunneln zügig vorlegen A1/A3: Berlin setzt Stadt unter Druck

„Sie haben die besonderen Be-lange der Stadt Leverkusen erkannt und waren gesprächsbereit, um einen funktionsfähigen Kompromiss für die nächsten Generationen zu erreichen“, erinnert Richrath in seinem Brief an Wissing, zählt dann die Punkte auf, auf die sich Stadt und Ministerium im November geeinigt hatten. Etwa, dass die Verkehrsprognose 2040, die der Bund aktuell erarbeitet, auf Leverkusen heruntergebrochen und bis Juli 2024 vorgelegt wird. „Diese Datenlage sollte die Grundlage für die Betrachtung von möglichen anderen Ausbauvarianten der A1 und A3 als den seitens des BMDV festgelegten Vorzugsvarianten sein“, schreibt Richrath. Gespräche auf fachlicher Ebene mit Vertretern der Autobahn GmbH sollten folgen, „um technische Varianten und Lösungen zu erarbeiten“. Sobald die Ergebnisse vorlägen, „wären diese anhand der bekannten – ggf. neu gewichteten – Kriterien zu bewerten. Insofern wurden Fragen zur Bauzeit, zur Finanzierung der Mehrkosten etc. zurückgestellt, bis konkrete Aussagen zu den Ausbaualternativen möglich sind.“ Darüber habe Einvernehmen bestanden, unterstreicht Richrath. Nur: „Seither erfolgte keinerlei Reaktion oder Rückmeldung seitens des BMDV oder der Autobahn GmbH an die Gesprächsteilnehmer.“ Bis auf den Puschel-Brief jetzt. „Zwar freue ich mich ausdrücklich über die enthaltene Bestätigung, dass die von der Region favorisierten Tunnelvarianten technisch möglich sind....“, notiert Richrath an Wissing. „Keinesfalls aber kann ich den Ausführungen zu den weiteren Verfahrensschritten zustimmen, weil diese nicht den gemeinsam vereinbarten Maßnahmen entsprechen-“ Puschel kehre die Vorgehensweise um: „Zunächst wird von der Stadt – ggf. mit Unterstützung des Landes NRW – eine Finanzierungsperspektive mit konkreten Planungs- und Fi-nanzierungsvorschlägen gefordert, bevor dann die Tunnelvariante konkret zu untersuchen wäre.“ Und das ganze zackzack.